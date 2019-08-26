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"جعفر زادة" يحمّل النظام الإيراني مسؤولية إسقاط الطائرة الأمريكية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:35 ص
جعفر زادة يحمّل النظام الإيراني مسؤولية إسقاط الطائرة الأمريكية
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محمد سمير
 
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قال علي رضا جعفر زادة، نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن نظام الملالي يستخدم الحوثيين، الذي أنشأهم ويمولهم في المقام الأول، في اليمن وذلك لتنفيذ أهدافه التخريبية في المنطقة.

وأشار إلى إنه من المفاجئ أن نسمع أن المتمردين اليمنيين هم الذين أطاحوا بالطائرة الأمريكية، وليس أسيادهم الإيرانيين، موضحاً أن إسقاط الطائرات، هو من قبيل تخصص نظام الملالي، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثيين ليست لديها القدرة على الإطاحة بالطائرة الأمريكية.

وذكر العقيد إيرل براون، المتحدث باسم سنتكوم، أن المسؤول عن الحرب الجوية على اليمن، لـ "أمريكان نيوز" إن الإجراءات الاستفزازية التي يتخذها النظام الإيراني لدعم مليشياته بالنيابة، مثل الحوثيين تشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة ولأصدقائنا.

ولفت "زاده" إلى أن ما يفعله النظام، يستهدف رفع معنويات عناصر حرسه والإظهار أمام العالم الخارجي بأنه ليس ضعيفًا، لذلك يأتي بهدف استعراض مزيف للقوة للفت أنظار العالم الخارجي.
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