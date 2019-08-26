الليلة.. مصطفى فهمي وزوجته ضيفا "صاحبة السعادة"









ومن المقرر أن يتحدث عن مشواره الفني وأهم أعماله، ورأى زوجته بهذه الأعمال وأكثر عمل مفضل لها وغيرها من هذه الأمور.





يحل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ضيفان على "صاحبة السعادة" والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على شاشة DMC اليوم الإثنين فى تمام الحادية عشر مساءَ.ويتحدث "فهمى" وزوجته عن بداية قصة حبهما والتى كللت بالزواج.