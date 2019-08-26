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بعد فوزه بفضية "جلوبال ميوزيك".. أنغام تهنئ زوجها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:16 ص
بعد فوزه بفضية جلوبال ميوزيك.. أنغام تهنئ زوجها
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عبرت المطربة أنغام، عن فرحتها بفوز زوجها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالميدالية الفضية ضمن جوائز جلوبال ميوزيك"، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا" 

وكتبت أنغام عبر حسابها بـ"إنستجرام": "ألف مبروك أحمد إبراهيم جائزة مستحقة.. الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا".


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