بعد فوزه بفضية "جلوبال ميوزيك".. أنغام تهنئ زوجها

View this post on Instagram

الف مبروك #أحمد _إبراهيم جائزه مستحقه الميدالية الفضيه ‏ عن توزيع أغنية #حاله_خاصه_جدا #أنغام ‏@ahmedibrahimmusic 💪🏼♥️🇪🇬 #جلوبال_ ميوزيك _أورد