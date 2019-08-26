بعد فوزه بفضية "جلوبال ميوزيك".. أنغام تهنئ زوجها





عبرت المطربة أنغام، عن فرحتها بفوز زوجها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالميدالية الفضية ضمن جوائز جلوبال ميوزيك"، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا"





وكتبت أنغام عبر حسابها بـ"إنستجرام": "ألف مبروك أحمد إبراهيم جائزة مستحقة.. الميدالية الفضية ‏عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا".







