محمد مصيلحي: مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية.. وأثق في قدرات لاعبي الاتحاد على الفوز

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية والفريق يتمتع بشعبية كبيرة.





وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة العربي الكويتي صعبة للغاية، الفريق يتمتع بشعبية كبيرة".



