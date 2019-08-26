"اتحاد الصناعات": خفض سعر الفائدة دفعة إيجابية للقطاع العقاري

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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن خفض أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 1.5% سيكون له تأثيرا إيجابيا في قطاع العقارات بمصر.



وأضاف شكري، خلال حوارهم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، أن التمويل العقاري يمثل الورقة السحرية لحل مشكلة القطاع العقاري في مصر، وهو المستفيد الأول والرابح الأكبر من خفض سعر الفائدة هو التمويل العقاري.



وأوضح أن خفض سعر الفائدة يشجع المطورين العقاريين على الإقراض من البنوك، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري له مستقبل جيد مع إنشاء عديد من المدن، معلقا:" خفض سعر الفائدة دفعة إيجابية للقطاع العقاري".

