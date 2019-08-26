عاجل.. الكشف عن أسم مدرب الأهلي الجديد

توصلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل إلى اتفاق شبه نهائي على التعاقد مع البرازيلي ريكاردو جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.





وأبدت اللجنة موافقتها على تعيين المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان لتولي المهمة، بعد المفاوضات التي شهدتها الفترة المقبلة.





وكان الأهلي قد أقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق الأول عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، وخروجه من بطولة كأس مصر.