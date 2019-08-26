هشام عباس يلهب مشاعر جمهوره في حفله بمهرجان القلعة (صور)





ألهب المطرب هشام عباس، حماس جمهوره وعشاقه الذي حرصوا على حضور حفله المنظم على مسرح "محكي 3"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.





وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور من عشاق هشام عباس ومحبيه.





ةقدم "هشام عباس"، باقة من ألمع الأغاني الجديدة والقديمة، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية التي يعشقها جمهوره الذي ملأوا أرجاء المسرح حرصًا منهم على حضور الحفل.



