محافظ دمياط تكشف تفاصيل تطوير مصيف رأس البر وجمصة



وأشارت "عوض"، خلال تقرير خاص مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن على الجانب الىخر من الممشي كان يوجد بيوت عشوائية وبها عدد سكان كبير جدًا، موضحة أنهم عملوا على تطويره من خلال تلوينها وأطلق عليها المدينة الملونة.



وأضافت أن كل المصافين أصبح يلفت نظرهم شكل المدينة الجديدة، موضحة أنهم أنشئوا سوق حضاري للباعة الجائلين حتى لا يتجولوا في الشوارع، لافتة إلى أنهم لم يتحملوا أي تكاليف، فالمجتمع المدني هم من تحملوا نفقة التطوير.



قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنهم عملوا تطوير مصايف رأس البر وجمصة خلاال فصل الشتاء، حتى تكون المدينة ليست مزدحمة.