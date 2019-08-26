الاتحاد الرياضي للجامعات: الأسواق ستشهد أول دراجة مصرية خلال أيام

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قال الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الدراجة المصرية ستطرح للاستخدام خلال أيام، لافتَا إلى أن الاتحاد اتفق مع الهيئة العربية للتصنيع علي إنتاج دراجات مصرية بنسبة مكون محلي مرتفعة جدا.



وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن هناك خط لإنتاج الدراجات دشن بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار خلال أيام.



وأشار إلي أن أحد مستوردي الدراجات قام بتخفيض أسعار الدراجات لتبدأ من ١٦٠٠ جنيه، وهذا يعتبر خطوة استباقية قبل طرح الدراجة محلية المصنع.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام الماضية عزمها تطبيق المشروع القومي « دراجة لكل طالب»، اعتبار من العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بداية من شهر سبتمبر القادم.



وطبقا لدراسة أعدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، فإن رؤية المشروع تهدف لتوفير وسيلة مواصلات لكل طالب وعامل وعضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية



