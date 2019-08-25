أمير المنطقة الشمالية يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل طفل في عرعر
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:52 م
الفجر السعودي
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وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة.
وشدد سموه على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقدم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي اليوم مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلا الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
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