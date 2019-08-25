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جريزمان يكشف: ميسي هو ملهمي الأول

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:57 م
جريزمان يكشف: ميسي هو ملهمي الأول
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أنه بعد الخسارة في السان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، كان هنالك العديد من الانتقادات وحاول أن يصححها اليوم.

وقال جريزمان عقب الفوز 5-2 على ريال بيتيس، وتسجيله هدفين: "كان لدينا رغبة كبيرة ان نقدم مباراة مثالية بعد الخسارة من بلباو".

وأضاف: "الاضواء كانت عليك اليوم ؟ لقد افتقدنا العديد من اللاعبين اليوم لكن بالرغم من ذلك تقدمنا خطوة الى الامام اليوم ، كل ما حدث اليوم بسبب المجموعة". 

واستطرد: "الهدف الثاني ؟ رأيت ميسي يفعلها في التدريبات وحاولت ان اقلده ونجحت بذلك".

وأكمل: "في البداية تلقينا هدف ثم خلقنا العديد من الفرص وسجلنا واستمتعنا، وهناك بعض التفاصيل التي بحاجة الى التحسن".

وأشار بقوله: "الأهداف او التمريرات تأتي من ثمرة العمل الجماعي ببساطة".
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