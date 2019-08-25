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عاجل.. منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:56 م
عاجل.. منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده
الإعلامي تامر أمين
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ميسون أبو الحسن
 
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قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج آخر النهار على فضائية النهار من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.


وقررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
عاجل.. منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده
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