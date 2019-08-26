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والد البطلة هانيا مورو: "بنتي بطلة منذ الصغر"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:23 ص
والد البطلة هانيا مورو: بنتي بطلة منذ الصغر
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أمنية فوزي
 
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قال هاني مورو، والد البطلة هانيا مورو، الحاصلة على الميدالية الذهبية في السباحة، إن ابنته كانت بطلة منذ الصغر، وحصلت على الكثير من البطولات، لافتًا إلى أنها بدأت السباحة والباليه منذ الخامسة.

وأضاف "مورو"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن هانيا كانت مهيأة نفسيًا على أنها بطلة، متابعًا: "مش بتشوف نفسها إلا في حمام السباحة".

وأشار إلى أنه كان يقول لها دائمًا: "اكسبي نفسك، وماتبصيش للي جنبك ولا إللي بعدك ولا إللي قبلك".
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