محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة بقرية المحروسة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:10 ص
بسام عبدالحميد
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قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة الرائد محمود جمال عبدالفتاح منتصر، بمسقط رأسه بقرية المحروسة بمركز قنا والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني بشمال سيناء.
جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والعقيد هاني رشدي قائد قطاع قنا العسكري والمقدم أسامة رضوان نائب المستشار العسكري بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا علي وقوف الشعب المصري بجانب القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.
وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا علي وقوف الشعب المصري بجانب القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.
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