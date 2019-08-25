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راؤول يرسل إنذارًا خطيرًا لـ زيدان !

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:51 م
راؤول يرسل إنذارًا خطيرًا لـ زيدان !
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد راؤول جونزاليس، المدير الفني لفريق ريال مدريد كاستيا، أن اللاعب البرازيلي رودريجو جوس لاعباً في الفريق الاول أيضاً، وفي حال قرر النادي بقاء اللاعب سوف يكون سعيد بذلك.

وعن تدريب الفريق الأول بنادي ريال مدريد، والذي يتولاه الفرنسي زين الدين زيدان، أجاب: "أنا أتعلم، الكاستيا يُناسبي في الوقت الحالي ولكن سوف نرى ذلك لاحقا".

وحول إمكانية وصول نيمار لملعب سانتياجو بيرنابيو قال: "ليس لدي رد على هذا السؤال".
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