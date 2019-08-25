وائل كفوري يكشف سبب ابتعاده عن مصر (فيديو)

ابتعد الفنان اللبناني وائل كفوري في الفترة الأخيرة عن اقامة حفلات غنائية في مصر أو الغناء باللهجة المصرية وفي حوار لبرنامج the insider بالعربي كشف وائل كفوري سر هذا الأمر في لقاء مع الإعلامية رنده جبر.





وقال وائل كفوري: "أنا موجود وعندي جمهور كبير بمصر وان شاء الله بيكون عندي أعمال كتير في مصر الفترة الجاية".



