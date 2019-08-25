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وائل كفوري يكشف سبب ابتعاده عن مصر (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:41 م
وائل كفوري يكشف سبب ابتعاده عن مصر (فيديو)
وائل كفوري
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يارا أحمد
 
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ابتعد الفنان اللبناني وائل كفوري في الفترة الأخيرة عن اقامة حفلات غنائية في مصر أو الغناء باللهجة المصرية وفي حوار لبرنامج the insider بالعربي كشف وائل كفوري سر هذا الأمر في لقاء مع الإعلامية رنده جبر.

وقال وائل كفوري: "أنا موجود وعندي جمهور كبير بمصر وان شاء الله بيكون عندي أعمال كتير في مصر الفترة الجاية".

جدير بالذكر أنه يذاع برنامج the insider بالعربي عبر شاشة قناة دبي يوميا الساعة التاسعة مساء.
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