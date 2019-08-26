الهجرة: دورنا توفير آلية مضمونة لهجرة المواطنين
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:36 ص
هدى عبدالرازق
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قال عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، إنهم يوفرون للمواطنين الهجرة الأمنة، من خلال الإعلان عن الدول التي تحتاج إلى مهاجرين مع شرح طريقة التقديم.
وأشار "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملوا على تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتوفير فرص عمل وهجرة للمواطنين.
وأضاف أن دور الوزارة هو توفير الآلية المضمونة للمواطن الراغب في الهجرة، موضحا أنهم يوفرون فرص هجرة للعمال والمزارعين.
وأشار "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملوا على تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتوفير فرص عمل وهجرة للمواطنين.
وأضاف أن دور الوزارة هو توفير الآلية المضمونة للمواطن الراغب في الهجرة، موضحا أنهم يوفرون فرص هجرة للعمال والمزارعين.
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