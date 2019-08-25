مدافع البلدية يفسخ تعاقده مع الألومنيوم وينتقل لنبروه

نجح مجلس إدارة نادي نبروه برئاسة أحمد المسيري في إتمام التعاقد رسميا مع سعد محسن مدافع بلدية المحلة وفاركو والمنصورة السابق .





ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين من أجل تدعيم دفاع الفريق النبراوي في حضور المدير الفني للفريق عبداللطيف الدوماني، وأحمد أبوضحي نائب رئيس مجلس إداره النادي والمشرف العام علي الفريق.





وكان اللاعب قد انضم للألومينوم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قبل فسخ التعاقد مؤخراً وينضم لنبروه بالقسم الثاني.



