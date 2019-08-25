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جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:33 م
جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس
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عمر عبدالعزيز
 
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علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم خط هوم فريق برشلونة الإسباني، عن السر وراء الإحتفالية بأهدافه امام ريال بيتيس، مشيرًا لأنها تقليدٌ ايضاً لكن لـ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.

وأضاف جريزمان في تصريحات صحفية: "أمسية استثنائية ؟ أنا سعيد جدا بتسجيلي لأولى مبارياتي الرسمية في الكامب نو".

وواصل: "أحاول ان اتخلى عن الضغوطات بـ مساعدة زملائي".

وأكمل: "الإحتفال بالهدف ؟ أتابع ليبرون جيمس في NBA وحاولت دائمً أن أقلده".

واختتم جريزمان: "أحاول أن أتاقلم كل يوم في برشلونة .. بمساعدة الزملاء والمدرب".
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