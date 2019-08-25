جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس

علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم خط هوم فريق برشلونة الإسباني، عن السر وراء الإحتفالية بأهدافه امام ريال بيتيس، مشيرًا لأنها تقليدٌ ايضاً لكن لـ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.





وأضاف جريزمان في تصريحات صحفية: "أمسية استثنائية ؟ أ نا سعيد جدا بتسجيلي لأولى مبارياتي الرسمية في الكامب نو".





وواصل: "أحاول ان اتخلى عن الضغوطات بـ مساعدة زملائي".



