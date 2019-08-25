جريزمان يكشف سر احتفاله المثير أمام ريال بيتيس
الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:33 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
علق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم خط هوم فريق برشلونة الإسباني، عن السر وراء الإحتفالية بأهدافه امام ريال بيتيس، مشيرًا لأنها تقليدٌ ايضاً لكن لـ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.
وأضاف جريزمان في تصريحات صحفية: "أمسية استثنائية ؟ أنا سعيد جدا بتسجيلي لأولى مبارياتي الرسمية في الكامب نو".
وواصل: "أحاول ان اتخلى عن الضغوطات بـ مساعدة زملائي".
وأكمل: "الإحتفال بالهدف ؟ أتابع ليبرون جيمس في NBA وحاولت دائمً أن أقلده".
واختتم جريزمان: "أحاول أن أتاقلم كل يوم في برشلونة .. بمساعدة الزملاء والمدرب".
Advertisements
المزيد عن: فوز برشولنة جريزمان برشلونة وبيتيس برشلونة اخبار برشلونة
- جريزمان: اللعب بجانب ميسي شرف.. ولن أعتذر على خطأي السابق !
- أهم أخبار برشلونة اليوم: جريزمان يوجه رسالة قوية لميسي ونيمار يضحي من أجل البرسا والصفقة الرابعة تقترب من الحسم رسميا
- جريزمان يوجه رسالته الأولى إلى ميسي
- أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرضا مغريا لضم نيمار وباريس يطلب إدراج نجم البلوجرانا بالصفقة وعرض نجم الفريق للبيع
- جريزمان يغازل ميسي بعد انضمامه لبرشلونة
- قبل الظهور الأول معا.. رسالة جريزمان إلى ميسي
- رد فعل مجنون من جريزمان بعد تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة.. وميسي كما لم تره من قبل!
- في ليلة بطلها جريزمان برشلونة يسحق بيتيس بخماسية
- أول تعليق من جريزمان بعد اكتساح برشلونة لريال بيتيس