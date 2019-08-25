أخبار برشلونة: البرسا يقدم العرض الأخير لضم نيمار وباريس يرد وجريزمان ينفجر وصفقة جديدة وثنائي الفريق يرحلان

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، أبرزها الفوز الكاسح الذي حققه البارسا على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في ثاني جولات الليجا الاسبانية.





ويرصد " الفجر الرياضي " أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأحد 25 - 8 - 2019:-





1- في ليلة بطلها جريزمان برشلونة يسحق بيتيس بخماسية





فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2 على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية في اطار منافسات الدوري الإسباني .





واستطاع برشلونة ان يحصل على أول 3 نقاط في الدوري الإسباني هذا الموسم بحملته من أجل الدفاع عن اللقب ليصبح في المركز التاسع.





وبادر فريق ريال بيتيس في التهديف عن طريق نبيل فقير لاعب ريال بيتيس هدف التقدم في الدقيقة 16 بعدما استقبل بينية رائعة وصوب يسارية أرضية رائعة على يسار تير شتيجن عرفت الطريق نحو الشباك.





وأدرك التعادل بفريق البرسا جريزمان في الدقيقة 42 بعدما استقبل عرضية لعبها سيرجي روبيرتو من الجانب الأيمن بتصويبة مباشرة على المرمى سكنت مرمى بيتيس.





وعاد انطوان جريزمان مرة اخرى بتسجيل هدف رائع ليكون الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما صوب كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء أتت على يمين حارس المرمى.





ولم ينتظر برشلونة كثيرًا، واستطاع كارلوس بيريز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 من تصويبة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بكرة يسارية على يمين الحارس.





أحرز جوردي ألبا الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 61 بعدما حصل على بينية رائعة من سيرجيو بوسكيتس واستلمها بشكل رائع ثم صوبها رائعة تجاه القائمة البعيد.





واستطاع فيدال ان يسجل الهدف الخامس برشلونة في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعدما استقبال تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء صوبها من لمسة واحدة.





وقلص لورين النتيجة لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 79 بعدم صوب كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى.





واكتفى الفريقان بما سجلها من أهداف رائعة لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 5-2، ويحقق أول 3 نقاط في الموسم.





2- آس الإسبانية: برشلونة يحسم صفقة جديدة





ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن نادي برشلونة يسعي لحسم صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة "آس" الاسبانية أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع الأوكراني "فاسيلي كرافيتس" صاحب الـ 22 عامًا الظهير الأيسر لنادي ليجانيس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ووفقًا للصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على خدمات "كرافيتس" علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، علي أن يلعب ضمن صفوف فريق "برشلونة ب"، مع خيار شراء اللاعب بقيمة 4 ملايين يورو، بعد إنتهاء إعارته.





يذكر أن نادي برشلونة يسعي أيضًا للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.





3- برشلونة يصدم نيمار وباريس بقرار ناري





يبدو أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تبتعد تدريجيا عن صفوف البارسا على الرغم من رغبة الفريق الكاتالوني من ضم اللاعب البرازيلي.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان البارسا بدأ يشك في رغبة باريس في بيع نيمار بسبب التعقيدات التي يضعها الفريق الباريسي.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة على الرغم من رغبته الكبيرة في ضم اللاعب، ولكنه لن يرضخ فهو لن ينزل لمطالب باريس سان جيرمان وحلوله الجنونية للوصول إلى إتفاق.





ويرفض برشلونة دفع مبلغ يؤثر على التوازن المالي لديه، وهو يصر على محاولة إيجاد صيغة مرضية سواء بإقحام لاعبين من عنده ضمن العملية أو بالإتفاق على استعارة اللاعب مع خيار السراء مقابل مبلغ مقبول.





4- هل يتعاقد برشلونة مع الرقم "10" بديلًا لنيمار؟





فاجئ أليخاندرو فيلا، شقيق كارلوس فيلا، مهاجم نادي لوس أنجيلوس الأمريكي، عشاق برشلونة بعدما قام بعرض خدمات شقيقه على الفريق عبر تويتر، لتعويض صفقة الدوري البرازيلي نيمار.





واستغل أليخاندرو الأنباء المتداول عن تعقد صفقة إنتقال نيمار. دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني، بسبب رغبة نادي باريس سان جيرمان في استمراره داخل جدران حديقة الأمراء.





وكتب أليخاندرو عبر حسابه السخصي على وقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ماذا لو تعاقد برشلونة مع الرقم 10 الخاص بلوس أنجيلوس؟ سيكون أرخص ومفيداً أكثر من نيمار، حقيقة كارلوس فيلا يمكن أن يلعب في أي مكان يريده".





ويذكر أن كارلوس فيلا يقدم موسمًا رائعًا مع فريقه الأمريكي، حيث تمكن من إحراز 28 هدفاً في ثمانية وعشرون مباراة، بواقع هدف في كل لقاء.





5- تقارير.. باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار





كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان حسم موقفه من عرض برشلونة الأخيرة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد كشفت عن عرض البلوجرانا الأخير لضم نيمار والي جاء عبارة عن الإعارة لمدة موسم بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.





كما شمل العرض استعارة اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم البرسا للنادي الباريسي لمدة عام.





وقالت التقارير الأولية، أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة، مؤكدًا تصميمه على شرطه السابق ألا وهو الإعارة لمدة موسم مع إلزمية الشراء مقابل 170 مليون يورو.





6- ميسي والإنذار الأخير بشأن نيمار.. الأرجنتيني يوجه رسالته الأخيرة لبرشلونة





أشارت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، مازال يدفع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني إلى التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميسي يدفع بارتوميو إلى سرعة إغلاق صفقة نيمار خلال الميركاتو الصيفي، قبل أن يتمكن ريال مدريد من حسمها بفضل علاقته المميزة مع النادي الباريسي.





وقدم برشلونة عرض الأخير لضم نيمار والذي جاء عبارة عن الإعارة لمدة موسم بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.





7- تفاصيل عرض برشلونة "الكبير" لضم نيمار.. نجم البرسا ضمن الصفقة





كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن عرض برشلونة الأخير للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن عرض برشلونة هو ضم نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم بحالتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العرض أيضًا يشمل استعارة اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى إعارة لاعبه عثمان ديمبلي لصفوف النادي الفرنسي.





8- رد رسمي من برشلونة على التعاقد مع نجم يوفنتوس





تناقلت تقار ير صحفية صباح اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إرتباط إسم برشلونة بلاعبي يوفنتوس الايطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وربطت العديد من التقارير الأوروجوائية والإيطالية، برشلونة بالتعاقد مع رودريجو بنتانكور، لاعب وسط يوفنتوس، هذا الصيف في صفقة تبلغ 60 مليون يورو.





وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن مصادر من داخل برشلونة نفت نية النادي إبرام هذه الصفقة.





وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأخير بين فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ومسؤولي برشلونة كان يدعم صحة الأنباء المنتشرة عن صفقة بنتانكور.





وأوضحت موندو ديبورتيفو أن برشلونة يمتلك عددا كبيرا من الأسماء في خط الوسط، ولم ينجح في التخلص من أي لاعب، وبالتالي من الصعب أن يبرم صفقة جديدة.





9- حقيقة تعاقد برشلونة مع نجم يوفنتوس





يستهدف نادي برشلونة الإسباني، الحصول على خدمات النجم الأوروجوياني، رودريجو بينتانكور، لاعب وسط فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .





وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أنه في حين أن الصحافة الأرجنتينية أعلنت يوم السبت أن نادي برشلونة مستعد للتعاقد مع رودريجو بينتانكور، فإن النادي الكاتالوني لم يقدم أي عرض رسمي لللاعب حتى الأن .





وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه على الرغم من وصول الهولندي فرانك دي يونج، من صفوف أياكس الهولندي، إلان أنه لا يزال برشلونة يبحث عن تعزيز جديد في خط الوسط، يود النادي الكتالوني تعزيز وسط الملعب ، حيث مستقبل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال غير مؤكد على الرغم من رغبتهما في البقاء في النادي. في هذا المنظور ، تم الإعلان يوم السبت عن استعداد البلوجرانا لتقديم اقتراح بقيمة 60 مليون يورو لضم رودريجو بينتانكور من صفوف يوفنتوس ، ومع ذلك ، فإن المسار يأخذ بالفعل زمام المبادرة في الجناح .





ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن إدارة برشلونة لن تسعى بجدية لضم اللاعب، إلا إذا رحل راكيتيتش أو فيدال، خلال الميركاتو الجاري .





10- التشاؤم يسيطر على برشلونة في صفقة نيمار





سادت حالة من التشاؤم حول مسؤلو برشلونة الإسباني في ملف ضم النجم البرازيلي، نيمار جونيور داسيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد بدأ التشاؤم يسيطر على برشلونة في قضية الحصول على خدمات نيمار جونيور صاحب الـ27 عامًا.





ووفقًا لما يراه برشلونة حتى الآن، فإن باريس سان جيرمان لا يفضل النادي الكتالوني في أي عملية انتقالات، فمسؤلو برشلونة على يقين من أن النادي الباريسي لا يرغب في بيع الساحر البرازيلي إلى برشلونة .





وتابعت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أنه يتواجد هناك عاملان آخران قد يعرقلان الصفقة، الأول هو المستوى الاقتصادي، حيث أن برشلونة الآن ليس لديه القدرة النقدية، خصوصًا بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع جريزمان، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى رغبة نيمار في الحصول على راتب سوف يصل إلى 35 مليون يورو، والعامل الثاني أن باريس سان جيرمان لا يقدم تسهيلات للبلوجرانا، ولا تحاول وضع لاعبين في العملية لتقليل قيمة البيع المطلوبة .





من ناحية أخرى ، يعلم الجميع أن نيمار يريد العودة إلى كامب نو ، ولكن من المعروف أيضًا أن أولويته هي ترك باريس سان جيرمان قبل أي شيء آخر.



