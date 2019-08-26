طبيبة: 85% من أورام الثدي حميدة.. ونسبة الشفاء ترتفع حال الكشف المبكر



وأشارت استشاري الأشعة التشخيصية إلى أن 85% من أورام الثدي حميدة ونسبة الشفاء ترتفع في حال الكشف المبكر قبل ظهور الأعراض، وذلك من خلال مراجعة التاريخ المرضي للعائلة في الإصابة بهذا المرض سواء في عائلة الأب أو الأم.



قالت الدكتورة حنان جويفل، استشاري الأشعة التشخيصية لأمراض الثدي، إن قرار وزارة الصحة بمد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف على أورام الثدي في 9 محافظات حتى آخر شهر سبتمبر المقبل، أمر إيجابي ويؤكد اهتمام الدولة بصحة السيدة المصرية للكشف المبكر على أمراض الثدي.وتوقعت "جويفل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن تمد الحملة مدة أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لرفع نسبة التوعية لدى السيدة المصرية.وأوضحت استشاري الأشعة التشخيصية لأمراض الثدي، بأن مبادرة الكشف على أورام الثدي تسهم في رفع مستوى التوعية بين السيدات من خلال فحص الماموجرام لكل سيدة تعدَّى سنّها 35 عامًا، وكذلك بالتوجه إلى الطبيب وأقرب وحدة صحية ضمن المبادرة في حال الشعور بوجع أو كتلة في الثدي أو تحت الإبط.