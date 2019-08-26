اتحاد الكرة عن إلغاء الهبوط بالدوري: سنبحث الأمر
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:44 ص
هدى عبدالرازق
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قال أسامة إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم، إنهم لم يتلقوا بعد قرار إلغاء هبوط الأندية بالدوري المصري لكرة القدم.
وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم ليسوا ضد أي قرار، وسيحثون الأمر، ويختارون المصلحة والأنسب، منوهًا بأن وجود 21 فريقًا في الدوري أمر صعب كونه رقم فردي.
وعن اختيار مدرب المنتخب الوطني، أوضح أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب يوم الأربعاء، حيث أنهم يفاضلون بين 7 مدربين.
وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم ليسوا ضد أي قرار، وسيحثون الأمر، ويختارون المصلحة والأنسب، منوهًا بأن وجود 21 فريقًا في الدوري أمر صعب كونه رقم فردي.
وعن اختيار مدرب المنتخب الوطني، أوضح أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب يوم الأربعاء، حيث أنهم يفاضلون بين 7 مدربين.
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