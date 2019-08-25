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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25/8/2019

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:51 م
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25/8/2019
سعر الدينار الكويتى
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الفجر الاقتصادي
 
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حالة من الهدوء تخيم على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فلقد استقر الدينار الكويتي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لموقع  الدولار لايف  وأصبح سعر الدينار الكويتي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي
سعر شراء 55.31 جنيها
سعر بيع 56.08 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
سعر شراء 55.16 جنيها
سعر بيع  55.51 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر شراء 55،19 جنيها
سعر بيع 55،62 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر شراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها
سعر بيع 55.65 جنيها
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