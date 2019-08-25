ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غرفة الفنادق: سمحنا لسيدات مصر ارتداء المايوه الشرعي تقديرا لعادات المجتمع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:46 م
غرفة الفنادق: سمحنا لسيدات مصر ارتداء المايوه الشرعي تقديرا لعادات المجتمع
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت االفندقية، إنهم تلقوا شكاوى عديدة من مرتادي الشواطىء يشتكون فيها من أن إدارة الفنادق ترفض نزول السيدات بالمايوه الشرعي.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم أصدروا قرار يسمح للفتاة أن ترتدي المايوه الشرعي شريطة أن يكون ملائم من الناحية الصحية، مضيفا أن تدخلهم واصدارهم هذا القرار جاء تقديرا لعادات وتقاليد الشعب المصري.

وعن قرار تحصيل رسوم على استخدام شواطىء الساحل الشمالي، أوضح أن سبب الغضب من القرار أن هناك فنادق تلقت مطالبلات بتحصيل الرسوم بأثر رجعي، كاشفا أن هناك فنادق مطالبة بدفع 6 مليون جنيه.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
5
x
21:00
2
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
18:00
0
ميلان
روما
2
x
20:45
2
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر