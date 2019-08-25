غرفة الفنادق: سمحنا لسيدات مصر ارتداء المايوه الشرعي تقديرا لعادات المجتمع

قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت االفندقية، إنهم تلقوا شكاوى عديدة من مرتادي الشواطىء يشتكون فيها من أن إدارة الفنادق ترفض نزول السيدات بالمايوه الشرعي.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنهم أصدروا قرار يسمح للفتاة أن ترتدي المايوه الشرعي شريطة أن يكون ملائم من الناحية الصحية، مضيفا أن تدخلهم واصدارهم هذا القرار جاء تقديرا لعادات وتقاليد الشعب المصري.



