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شؤون الحرمين تطالب الزوار بعدم إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:35 م
شؤون الحرمين تطالب الزوار بعدم إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرم
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الفجر السعودي
 
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طالبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين بعدم إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن هذا الأمر ‏لا يليق القيام به داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: "مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين".

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المزيد عن: شؤون الحرمين المأكولات الزوار الحرم
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