شؤون الحرمين تطالب الزوار بعدم إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرم
الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:35 م
الفجر السعودي
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طالبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين بعدم إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن هذا الأمر لا يليق القيام به داخل الحرمين الشريفين.
وأضافت: "مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين".
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