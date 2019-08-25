أخبار ريال مدريد: انقلاب مدريدي على زيدان والريال ينقض على صفقة برشلونة ورحيل لاعب جديد مورينيو يظهر

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 25 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها موافقة الملكي على التخلي عن وافده الجديد لوكا يوفيتش لباريس سان جيرمان مقابل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يتخلى عن نجمه من أجل نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​ريال مدريد​ الاسباني يخطط لتوجيه ضربة قوية ل​برشلونة​ والتفاوض من أجل التعاقد مع البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية​.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التدخل بشكل مفاجىء في الصفقة واستغلال تعثر المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الملكي يطمح في خطف الصفقة وحسمها بعرض جديد في الأسبوع المقبل ليتم تقديم نيمار في السانتياجو برنابيو قبل نهاية الميركاتو الصيفي في 2 سبتمبر المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يخطط للتخلي عن نجمه البرازيلي رودريجو جوس لمدة موسم على سبيل الإعارة للاستفادة بمقعد شاغر في قائمة اللاعبين غير الأوروبيين لحسم صفقة النجم البرازيلي.





- راموس يشيد بنيمار

أشاد ​سيرجيو راموس​ نجم وقائد ​ريال مدريد​ بنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأكد أنه ​من بين الثلاثة الأوائل في العالم​.





وقال راموس في تصريحات لموقع جول العالمي : "نيمار لاعب بارز من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، الحديث عن التعاقدات هو عدم احترام هذا الفريق العظيم، يتم دائمًا التحدث عن هذه الأشياء في ريال مدريد خاصة عندما بكون سوق الانتقالات مفتوح".





واختتم راموس تصريحاته قائلاً : "يجب أن يكون اللاعبون غير مهتمين بهذه الأشياء، سوف نمضي قدمًا مع اللاعبين الذين لدينا، نحن جميعا بحاجة إلى أن تكون متعاونين، إن إعادة تنشيط اللاعبين مثل جاريث بايل أو ​خيمس رودريجيز​ هو حل آخر".





- ريال مدريد يقبل التنازل عن وافده الجديد مقابل نيمار

أكد الكاتب الإسبانى جويلليم بالاجى أن ريال مدريد قد وضع خطته من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال بالاجى أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن صفقته الجديدة المهاجم لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لباريس والذى تعاقد معه الريال مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الصحفي الإسبانى أن ريال مدريد وضع الثلاثي يوفيتش وخاميس رودريجيز والكوستاريكى كيلور نافاس ضمن الصفقة التبادلية الذى سبعرضها على باريس للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.





- فرصة ذهبية لريال مدريد.. توتنهام يوافق على بيع "إريكسن" مقابل 50 مليون باوند

قالت تقارير صحفية بريطانية، بأن نادي توتنهام الإنجليزي قد فتح الباب أمام لاعبه "كريستيان إريكسن" للرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الحالي، في حالة وصول أي عرض رسمي للنادي بقيمة تصل لنحو 50 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بأن نادي توتنهام يخشى بأن يرحل "إريكسن" في الصيف القادم بشكل مجاني، حيث يعيش اللاعب الموسم الأخير في عقده مع الفريق اللندني، وحتى الآن لم يوافق بعد على تجديد عقده، لذا فإن إدارة توتنهام ستفضل رحيل اللاعب هذا الصيف والحصول على 50 مليون باوند مقابل بيعه بدلًا من رحيله بشكل مجاني.





ويذكر بأن اللاعب صاحب 27 عام، كان مطلوب من عدة أندية في أوروبا خلال الميركاتو الحالي، وعلى رأسها "ريال مدريد"، فهل سيستغل النادي الإسباني هذه الفرصة ويقدم عرض جديد لإريكسن ويحصل على توقيعه قبل نحو 7 أيام فقط من نهاية الميركاتو؟





- لعنة "البيرنابيو" تُطارد ريال مدريد

كان لفريق ريال مدريد الإسباني حساب معلق مع ملعبه سانتياجو برنابيو لم يُدفع يوم أمس، حيث كان هدف المدرب زين الدين زيدان تحويل البرنابيو ليكون مفتاحاً يسهل فوز الفريق بالليجا، لكن يوم أمس حدث عكس ذلك حيث حقق بلد الوليد نقطة وزاد من الشعور بأن البيرنابيو لم يعد يمثل مصدر خوف للمنافسين.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد انهار الفريق الموسم الماضي في ملعبه وبعد الإقصاء من دوري الأبطال والخروج من كأس الملك، لم يكن الأمر مجرد صدفة لأن الفريق عانى في الدوري ولم تعد الأحاسيس جيدة وكان الفريق يواجه صعوبة في المضي قدمًا وكانت النتيجة خسارة الكثير من النقاط في الديار مما انهى الليجا.





وأنهى الفريق الموسم الماضي بخسارة 17 نقطة على أرضية البرنابيو ، نتائج ثقيلة للغاية أراد رجال زيدان ان يضعوا حدا لها حيث لطالما كان بيرنابيو حصنًا يكاد لا يُنسى، والآن أصبحت أزمة النتائج داخل الديار واضحة. عمق بلد الوليد الجرح في المباراة الأولى لريال مدريد أمام جماهيره.





ترك التعادل بعض المراراة بالنسبة للفريق وللمشجعين الذين لطالما كانوا يهتفون بلاعبيهم مثلما حدث أمس مع خاميس وبنزيما، كان البرنابيو بمثابة كابوس للفريق على مستوى النتائج وتعادل الفريق في أولى مبارياته هذا الموسم . ودع الفريق الموسم الماضي بخسارة وبدأ هذا الموسم بالتعادل.





ويغلق البرنابيو أبوابه إلى ما بعد التوقف الدولي، في الأسبوع المقبل يسافر فريق زيدان إلى فياريال ومن ثم سيعود الفريق إلى الديار يوم 14 سبتمبر، الخصم سيكون ليفانتي في سيناريو لما حدث في الموسم الماضي، سيسعى مدريد للفوز مجددًا على أرضه بعد 132 يومًا.





- زيدان يقتل فينيسيوس جونيور بالبطئ

فقد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، ابتسامته وقد توقف عن إسعاد جماهير السانتياجو بيرنابيو، حيث شارك فينيسيوس بديلاً ضد بلد الوليد وخلال الوقت الذي لعب فيه بالكاد أثبت نفسه وهو ما كان واضحا عليه مع نهاية المباراة مثل بقية الفريق، لم ينجح على الجهة اليُمنى.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان فينيسيوس جونيور أبرز نجوم الفريق والنقطة المضيئة في الفريق الموسم الماضي، وربما هذا ما جعل البعض يتسرع من أجل الحكم عليه وهذا لم يكن في صالحه، حيث لا يزال اللاعب في طور النمو خاصة وأنه يبلغ 19 عامًا فقط ولا يزال في مرحلة التعلم وليس في مرحلة حمل فريق بأكمله.





يتمحور الشعور السائد حول أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لم يثق به ولكن يمكنك توقع أنه كما شوهد العام الماضي سيكون له أهمية أكبر مما كان عليه، لقد شارك في أول مباراة في الدوري مع الفريق مكان إيدين هازارد المصاب، ولكن ضد بلد الوليد، فقد تخطاه بيل وخاميس وهما لاعبان كانا أقرب إلى المغادرة قبل أسابيع.





ومع ذلك، فإن فينيسيوس له جانب إيجابي أيضًا، ويرغب في إثبات نفسه، الشاب عازم على تغيير مستواه والتألق مرة أخرى.





- ماذا يفقتقد ريال مدريد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي ؟

ثمانية أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، والشكوك في ريال مدريد تزداد بعد تعثره في البرنابيو، السؤال الذي يطرح الآن في ريال مدريد: هل هذا الفريق كافٍ لمواجهة الموسم والقتال من أجل الألقاب ؟





ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النقطة الأولى: الإفتقاد إلى تسجيل الأهداف، ما عدا تسجيل بنزيما في أول جولتين ما يزال ريال مدريد على مستوى خط الهجوم يفتقر إلى هز الشباك وعلى ما يبدو يجب على الفريق إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبح واضحاً أن اللاعبين غير قادرين على حلها وأن نيمار وبوغبا أصبحوا حاجة ملحة.





النقطة الثانية: هي السرعة التي يفتقدها ريال مدريد؟ واحدة من المشاكل الكبرى في ريال مدريد هي سرعة كرة القدم التي يقدمها الفريق، كان في مخيلة زيدان تغيير طريقة اللعب التي يلعبها الفريق ولكن الحقيقة هي أنه مع كاسيميرو، كروس، مودريتش أو ايسكو لا يستطيع تقديم السرعة المطلوبة.





الفريق بطيء جداً ويمكن التنبؤ بتحركاته في المباراة، ويفتقر إلى القوة والصلابة ومع مرور الوقت أصبح خط الوسط الذي حقق ثلاثية الأبطال بطيئاً ولم يتبقى سوى القليل مما كان يقدمه.





النقطة الثالثة: عدم وجود لاعبين في خط الوسـط، هناك الكثير من الحديث حول عدم وجود هداف لريال مدريد ولكن لا يوجد حديث عن عدم وجود لاعبين في خط الوسط، كانت مهمة زيدان الرئيسية لهذا الموسم هي أحداث تغيير في غرفة خلع الملابس.





كانت قراراته الاستغناء عن يورينتي (البديل الطبيعي لكاسيميرو) وسيبايوس (البديل الأول لكروس ومودريتش)، والعمل على إعطاء الأولوية لفالفيردي، والعمل على التوقيع مع بوجبا (مستحيل حاليًا) الخلاصة هي أن مدريد لديها خط وسط أسوأ من الموسم الماضي.





النقطة الرابعة: عدم وجود لاعب مهاري يُحدث خلل في دفاعات الخصم، في انتظار هازارد المصاب، يعاني نظام مدريد من مشكلة خطيرة جداً وهي بـ أنه لا يوجد لديه لاعب يخترق دفاعات الخصم ويحدث الخلل فيها.





ويبدو أن الشخص الذي كانت لديه هذه الميزة في الموسم الماضي هو فينيسيوس لكنه لم يحدث الفرق الذي أحدثه في مشاركاته بالموسم الماضي، بدون أسنسيو ومع إيسكو فقط فإن ريال مدريد يفتقد إلى لاعب كرة قدم مهاري مثل نيمار.





النقطة الخامسة: القوة والتحكم عند مرماك ومرمى الخصم، صحيح أنك لست مضطرًا للعب بشكل جيد بشكلٍ دائم من أجل تحقيق الفوز في المباريات، عليك فقط أن تكون حاسماً في كلا الطرفين.





كورتوا ليس إيكر كاسياس وسجله حتى الآن قد شهد عددًا كبيرًا من التعادلات والهزائم المخيبة للآمال، الفريق يحتاج أحياناً إلى حارس يدفع عن مرمى فريقه، على الطرف الآخر ، تمت مناقشة المشاكل أمام المرمى بالفعل وثبتت ضد ريال بلد الوليد الفريق يحتاج أن يحمل الفريق في وقت حاجته.





النقطة السادسة: الفريق يفتقد الخيارات على بنك الإحتياط، بعد ستة أشهر ومع 300 مليون يورو صُرفت في الصيف، لا يزال زيدان غير مقتنع بالخيارات التي يتمتع بها على مقاعد البدلاء.





الثورة التي كان الجميع يتوقعونها من زيدان لم تتحقق، مع تشكيلة تتمتع بـ كميات هائلة من الموارد المتاحة له في تشكيلة كلفت الخزينة مئات الملايين.





النقطة السابعة: عنصر الشباب، لقد تم التوقيع مع فينيسيوس، أسينسيو، سيبايوس، أودريوزولا، لونين، رودريجو، كوبو، جيسوس فاليجو وتيو هيرنانديز لتجديد شباب الفريق ولكن ضد بلد الوليد، بالكاد كان الفريق مختلفًا عن الفريق في عام 2014، النادي لم يتغير والتشكيلة لم تتجدد.





- لماذا يحتاج ريال مدريد لـ"نيمار" أكثر من برشلونة

صار فريق ريال مدريد الإسباني، على وشك الدخول في "أسبوع نيمار" أين سيتم حسم مستقبله، حيث ان الجميع يعلم أن البرازيلي لديه كاحل نحيف، حيث أنه تعرض فيه لأصابتين، كما أن والده طائش يتسبب بالمشاكل.. إنه لاعب مسرح، هذا ليس بأمر جيد، لكن التعاقد مع نيمار أمر جيد جداً، لذلك يجب تذكر الفارق الذي يخلقه البرازيلي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار هو واحد من أكثر ثلاثة لاعبين في العالم يخلقوا الكوكب. هو أفضل مُراوغ في العالم. و هو يسجل الكثير من الأهداف، الكثير، هؤلاء من يقولوا انه فشل في باريس سان جيرمان نسوا الـ52 هذف و الـ27 أسيست التي قام بهم في 58 مباراة. 0.89 هدف في المباراة.





"هذا لأن الدوري الفرنسي سيء".. إذاً لنرى في دوري الأبطال، حيث أن لديه: 11 هدف و 5 أسيست في 13 مباراة، ومع البرازيل لديه 60 هدف و 41 أسيست في 97 مباراة، أي بمعدل 0.68 هدف في المباراة.





وبالأمس ريال مدريد لعب شوط أول جيد، بالرغم من أنه جيد بما يكفي ليتفوقوا على بلد الوليد. بالرغم من أن هازارد لم يكن موجود. هو لاعب عالمي، لكنه لا يسجل نصف عدد الأهداف التي يسجلها نيمار.





في الشوط الثاني، أظهر فريق زيدان أعراض الموسم الماضي: التراجع، الأرهاق، الفشل في الهجوم والدفاع، عدم وجود توازن، وفقط لعب عرضيات داخل الصندوق، بالرغم من دفع 300 مليون يورو هذا الصيف، ريال مدريد مازال يفتقد الأهداف.





لهذا ريال مدريد بحتاجوا نيمار، ولهذا ميسي وغرفة ملابس برشلونة بأكملها تضغط على الأدارة لأسابيع ليتعاقدوا معه هم، وليس ريال مدريد. لأنهم يعلموا ما يستطيع فعله.





- مفاجأة مدوية.. مورينيو ينتظر رحيل زيدان عن ريال مدريد

لم يحسم حتى الآن البرتغالي جوزيه مورينيو وجهته المقبلة، بعدما تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.





وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن مورينيو ينتظر موقف زيدان مع الريال في ظل وجود أزمات في بداية الموسم وتراجع النتائج في فترة الإعداد.





وتابعت الصحيفة، أن السبيشال وان ينتظر وصول العلاقة بين المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان وإدارة النادي الملكي لطريق مسدود من أجل العودة إلى فريقه السابق من جديد.





وتبدو زيدان متوترة في الفترة الأخيرة مع بيريز رئيس الملكي بسبب إختلاف وجهات النظر بشأن الميركاتو الصيفي.





وكان مورينيو المُرشح الأبرز مع زيدان لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد قبل أن يقود زيدان المهمة خلفا لسولاري في الموسم الماضي.





- رد باريس سان جيرمان يأتي على عرض برشلونة.. وريال مدريد يستعد للافتراس

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان حسم موقفه من عرض برشلونة الأخيرة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد كشفت عن عرض البلوجرانا الأخير لضم نيمار والي جاء عبارة عن الإعارة لمدة موسم بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.





كما شمل العرض استعارة اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم البرسا للنادي الباريسي لمدة عام.





وقالت التقارير الأولية، أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة، مؤكدًا تصميمه على شرطه السابق ألا وهو الإعارة لمدة موسم مع إلزمية الشراء مقابل 170 مليون يورو.





ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرضًا ضخمًا للفوز بخدمات البرازيلي نيمار، في ظل رفض باريس بيع اللاعب إلى برشلونة.





- ريال مدريد ينقلب على زيدان "تعرف على التفاصيل"

تعرض الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لكثير من الانتقادات، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعادل النادي الملكي، مع نظيره بلد الوليد، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياج بيرنابيو، في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني.





وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أحد أكبر المصابين بخيبة الأمل بعد تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد، المدرب الفرنسي يتعرض لانتقادات بسبب التغييرات التي أجراها في المباراة.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن الانتقاد الأول كان بسبب جيمس رودريجيز والذي قرر زيدان استبداله بعد ساعة من المباراة، ليدخل فينيسيوس ويبدأ خط وسط ريال مدريد يخسر الكرة أمام بلد الوليد، ذهب فينيسيوس إلى اليسار ونزل إيسكو إلى خط الوسط، بدلًا من جيمس ، حتى اختفى الفريق الأبيض .





التغيير الثاني كان تغيير يوفيتش بدلًا من إيسكو، هناك فقدت مدريد السيطرة كليًا على وسط الملعب ،بعدما أصبح ريال مدريد يلعب بخطة 442، ودخول توني كروس بجانب كاسيميرو في منتصف الملعب، فيما بقى جاريث بيل وفينيسيوس جونيور على الاطراف .





- جماهير ريال مدريد توجه رسالة نارية لمعشوق زيدان

واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور تراجعه في المستوى، رفقة فريقه ريال مدريد، خلال المباراتين الأخيرتين له مع النادي الملكي، ضد سيلتا فيجو، و بلد الوليد .





وأوضحت صحيفة موندو ديبوريتفو الإسبانية، أنه واصل فينيسيوس جونيور، تراجعه في الأداء رفقة ريال مدريد ضد بلد الوليد، بعدما رفع البرازيلي مزاج الجماهير والفريق في ذلك اللقاء من الموسم السابق، والذي سجل من خلاله هدفًا.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه بالأمس ضد بلد الوليد ، أظهر فينيسيوس أنه لم يعد في نفس الحالة التي كان عليها بالموسم السابق .





بدا وأنه قد فقد فينيسيوس مكانه في التشكيل الأساسي لريال مدريد مع زيدان، حيث بدأ على مقاعد البدلاء قبل أن يظهر في الشوط الثاني، بحثًا عن تقديم نفسه من جديد أمام زيدان، إلا أنه لم يحقق مراده وواصل التراجع .





وأنهت، أنه دفاعيًا ، لم يكن فينيسيوس جيدًا مثل مباراة سيلتا فيجو ، وبالتالي يشير كل شيء إلى أن فينيسيوس سوف يستمر في قضاء وقت أطول على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع اقتراب عودة إيدين هازارد من الإصابة .



