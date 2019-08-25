محلية النواب: الشواطىء العامة ملكية الدولة.. وتحصيل رسوم عليها ليس جديد

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشواطىء العامة والأنهار العامة، والحدائق العامة هى ملكية عامة للدولة، وعندما يستخدمها أحد يجب أن يسدد حق الاستغلال.





وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تحصيل رسوم على الشواطىء ليس جديدا، متسائلا: "لا أعرف لماذا أثير هذا الأمر أخر 48 ساعة"، معتبرا أن السبب وراء ظهور هذا الأمر الأن أنه قد يكون هناك قرية ما جاءها متطلبات بسداد رسوم فأرادت أن تتهرب بنشره على "السوشيال ميديا".



