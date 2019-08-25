أحمد سمير: معظم دول العالم تنظر إلى مصر كنموذج ملهم في الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي أحمد سمير، إن مشاركة مصر في مجموعة الدول السبع الكبرى، مكسب كبير جدًا، ويرسل رسالة لكل المستثمرين حول العالم بأهمية مصر، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تنظر إلى التجربة المصرية، كنموذج ملهم في الإصلاح الاقتصادي.





وتابع "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب والفساد الفترة الماضية، رغم صعوبة هذه المواجهة.



