الحمام يواجهة أبو قير للأسمدة وديا في برج العرب.

يواجهة فريق الحمام المطروحي، نظيرة فريق أبو قير للأسمدة فى السابعة مساء الأثنين بإستاد برج العرب الفرعي فى تجربة ودية جديدة ضمن سلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد فكري ومساعديه سيد إبراهيم وعادل عبد العزيز ومدرب الحراس محمد جمعة أستغلال التجارب الودية في الوقوف علي مستوي عدد من اللاعبين القدامي واللاعبين الجدد للأستقرار علي التشكيل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد.





يذكر أن مباراة أبو قير هي خامس وديات الفريق المطروحي للموسم الجديد حيث تقابل مع أسوان في أولي الوديات وخسر بهدف نظيف وهزم فريق برج العرب في ثاني المباريات وفاز في الثالثة علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في أخر مبارياتة علي مركز شباب الحمام 2/3.