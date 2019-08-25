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إحذر.. رسوم تفرض عليك عند استخدام "ATM" بنك أخر غير مصرفك عند سحب الأموال

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 م
إحذر.. رسوم تفرض عليك عند استخدام ATM بنك أخر غير مصرفك عند سحب الأموال
ماكينة صراف ألي
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الفجر الاقتصادي
 
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تقوم عدد من البنوك بفرض رسوم إدارية في حالة قيام عميل من خارج البنك بسحب أموال أو الاستعلام عن رصيدة من خلال استخدام بطاقات السحب الآلي.

وحتى لا يقوم الموطن بتحمل أعباء مالية في حالة أستخدام ماكينة الصراف الآلي التى لا تتبع البنك الذي أصدر منه بطاقتة المصرفية تستعرض "الفجر" الرسوم الأدارية التى تفرضها مختلف البنوك في حالة استخدام مكاينة الصراف الآلي من قبل عملاء غير عملائها:

بنك الإسكندرية
10 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.

البنك الأهلي المصري
5 جنيهات فى السحب و1.5 فى الاستعلام.

البنك التجاري الدولي
2 % بحد أدنى 20 جنيها

العربي الإفريقي الدولي
8 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام

بنك مصر
6 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.

المصرف المتحد
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الشركة المصرفية العربية
7 جنيهات فى السحب.

بنك كريدى أجريكول-مصر
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

التجارى وفا بنك إيجيبت
3 أو 5 جنيهات حسب نوع الكارت المستخدم.

قطر الوطني الأهلي QNB
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.

بنك المؤسسة ABC
7 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الكويت الوطنى
7 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.

بنك أبو ظبى الأول
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك التعمير والإسكان
3 إلى 5 جنيهات فى السحب و3 إلى 5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك الأهلى المتحد – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.

بنك بلوم – مصر
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

البنك الأهلى اليونانى – مصر
5 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الاتحاد الوطني
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك القاهرة
7 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك المصرى الخليجى
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك المشرق – مصر
4 جنيهات فى السحب و1.5 جنيه فى الاستعلام.

بنك الإمارات دبى الوطنى
6 جنيهات لصرافات تحمل علامة 123 و20 جنيها للباقى.

أبو ظبى الإسلامى
أول حركتين مجانًا طوال الشهر أما بعد ذلك بـ5 جنيهات.

البنك العقارى المصرى العربى
4 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.

بنك عوده – مصر
8 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

HSBC
10 جنيهات فى السحب.

بنك البركة – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الاستثمار العربى
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.

البنك الأهلى الكويتى
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك العربى
6 جنيهات فى السحب والاستعلام غير متوافر.

البنك المصرى لتنمية الصادرات
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

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