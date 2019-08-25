إحذر.. رسوم تفرض عليك عند استخدام "ATM" بنك أخر غير مصرفك عند سحب الأموال
الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
تقوم عدد من البنوك بفرض رسوم إدارية في حالة قيام عميل من خارج البنك بسحب أموال أو الاستعلام عن رصيدة من خلال استخدام بطاقات السحب الآلي.
وحتى لا يقوم الموطن بتحمل أعباء مالية في حالة أستخدام ماكينة الصراف الآلي التى لا تتبع البنك الذي أصدر منه بطاقتة المصرفية تستعرض "الفجر" الرسوم الأدارية التى تفرضها مختلف البنوك في حالة استخدام مكاينة الصراف الآلي من قبل عملاء غير عملائها:
بنك الإسكندرية
10 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.
البنك الأهلي المصري
5 جنيهات فى السحب و1.5 فى الاستعلام.
البنك التجاري الدولي
2 % بحد أدنى 20 جنيها
العربي الإفريقي الدولي
8 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام
بنك مصر
6 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.
المصرف المتحد
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الشركة المصرفية العربية
7 جنيهات فى السحب.
بنك كريدى أجريكول-مصر
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
التجارى وفا بنك إيجيبت
3 أو 5 جنيهات حسب نوع الكارت المستخدم.
قطر الوطني الأهلي QNB
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.
بنك المؤسسة ABC
7 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الكويت الوطنى
7 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.
بنك أبو ظبى الأول
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك التعمير والإسكان
3 إلى 5 جنيهات فى السحب و3 إلى 5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك الأهلى المتحد – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.
بنك بلوم – مصر
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
البنك الأهلى اليونانى – مصر
5 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الاتحاد الوطني
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك القاهرة
7 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك المصرى الخليجى
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك المشرق – مصر
4 جنيهات فى السحب و1.5 جنيه فى الاستعلام.
بنك الإمارات دبى الوطنى
6 جنيهات لصرافات تحمل علامة 123 و20 جنيها للباقى.
أبو ظبى الإسلامى
أول حركتين مجانًا طوال الشهر أما بعد ذلك بـ5 جنيهات.
البنك العقارى المصرى العربى
4 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.
بنك عوده – مصر
8 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
HSBC
10 جنيهات فى السحب.
بنك البركة – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الاستثمار العربى
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.
البنك الأهلى الكويتى
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك العربى
6 جنيهات فى السحب والاستعلام غير متوافر.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
وحتى لا يقوم الموطن بتحمل أعباء مالية في حالة أستخدام ماكينة الصراف الآلي التى لا تتبع البنك الذي أصدر منه بطاقتة المصرفية تستعرض "الفجر" الرسوم الأدارية التى تفرضها مختلف البنوك في حالة استخدام مكاينة الصراف الآلي من قبل عملاء غير عملائها:
بنك الإسكندرية
10 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.
البنك الأهلي المصري
5 جنيهات فى السحب و1.5 فى الاستعلام.
البنك التجاري الدولي
2 % بحد أدنى 20 جنيها
العربي الإفريقي الدولي
8 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام
بنك مصر
6 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.
المصرف المتحد
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الشركة المصرفية العربية
7 جنيهات فى السحب.
بنك كريدى أجريكول-مصر
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
التجارى وفا بنك إيجيبت
3 أو 5 جنيهات حسب نوع الكارت المستخدم.
قطر الوطني الأهلي QNB
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.
بنك المؤسسة ABC
7 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الكويت الوطنى
7 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.
بنك أبو ظبى الأول
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك التعمير والإسكان
3 إلى 5 جنيهات فى السحب و3 إلى 5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك الأهلى المتحد – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.
بنك بلوم – مصر
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
البنك الأهلى اليونانى – مصر
5 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الاتحاد الوطني
6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك القاهرة
7 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك المصرى الخليجى
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
بنك المشرق – مصر
4 جنيهات فى السحب و1.5 جنيه فى الاستعلام.
بنك الإمارات دبى الوطنى
6 جنيهات لصرافات تحمل علامة 123 و20 جنيها للباقى.
أبو ظبى الإسلامى
أول حركتين مجانًا طوال الشهر أما بعد ذلك بـ5 جنيهات.
البنك العقارى المصرى العربى
4 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.
بنك عوده – مصر
8 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
HSBC
10 جنيهات فى السحب.
بنك البركة – مصر
6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.
بنك الاستثمار العربى
5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.
البنك الأهلى الكويتى
6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.
البنك العربى
6 جنيهات فى السحب والاستعلام غير متوافر.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.
Advertisements
المزيد عن: مصاريف الصراف الالى ماكينات الصراف الألي رسوم استخدام الصراف الالي خدمات بنكية الصراف الالي البنوك المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
- ننشر أرقام الخط الساخن للبنوك فى مصر
- رفع عمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصرف الآلى
- تعرف على ما تحصله البنوك عند السحب والاستعلام عن الرصيد
- البنك المركزى ينفى فرض رسوم على السحب والاستعلام من خلال الـ "ATM"
- غدا.. جامعة عين شمس تفتتح فرع جديد لـ"بنك مصر" بكلية التجارة
- لخدمة ٧٠ ألف طالب.. بنك مصر يفتتح فرعا جديدا بكلية تجارة عين شمس
- سعر الريال أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19/9/2018
- سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم مصر| سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه| سعر الدولار اليوم