وزير الاتصالات يتفقد مصنع سيكو لإنتاج الهواتف المحمولة بأسيوط ويشهد توقيع اتفاقية لتوسعته

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زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لتفقد مصنع سيكو "Sico" والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا كما شهدا توقيع اتفاقية بين شركة واحة السليكون وشركة سيكو لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج الهواتف المحمولة وافتتحا مركز خدمة عملاء شركة أورانج رافقهما خلال الزيارة اللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي سكرتير المحافظة المساعد واللواء حاتم رياض مدير فرع الأمن الوطني بأسيوط والعميد الدكتور أحمد قدري نائب فرع الأمن الوطني بأسيوط والمهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو مصر والمهندس سامح الملاح العضو المنتدب لشركة واحة سيلكون.



بدأت الزيارة بتفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم مصنع "Sico" لانتاج الهواف المحمولة وتفقد خط الانتاج الجديد بالمصنع ومراحل الإنتاج المختلفة لجميع هواتف Sico مصر واستمعا إلى شرح من المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة سيكو مصر عن المصنع والذي تبلغ مساحته 4520 متر مربع ومجهز طبقا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتي تساهم فى توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته الى مختلف دول العالم.



كما شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسيوط توقيع عقد التوسعة بين شركة "سيكو" للإلكترونيات وشركة "واحات السيلكون" المتخصصة في إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية لزياددة الطاقة الانتاجية لمصنع إنتاج الهواتف المحمولة "Sico". وافتتاح خط انتاج جديد بالمصنع.



وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن هذه الاتفاقية تم توقيعها لتوسعة مصنع سيكو لانتاج الهواتف المحمولة وزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع وذلك في إطار للاستراتيجية القومية التي تتبناها الدولة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات التي تستهدف من خلالها تحويل مصر إلى مركز إقليمي متخصص في تصميم وتصنيع الإلكترونيات بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030 مشيدا بمنتجات المصنع من الهواتف المحمولة والتابلت وأضاف أن الوزارة لديها خطة طموحة تحتوى على العديد من الأهداف والمحاور من أبرزها التوسع بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات الأولى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة في مجال تصميم النماذج الأصلية ومصنعي الإلكترونيات لإنشاء مصانع للإلكترونيات في مصر موجهًا بضرورة الاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط واصفا إنها فخر لكل مصري مشيدا بدورها في توفير المزيد من الفرص للشباب على العمل والتدريب.



من جانبه أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفر كافة المقومات التي تساهم في إحداث هذه التنمية وفقا لرؤية مصر 2030م مشيدًا بوجود أول مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر بمحافظة أسيوط والذي يوفر 4 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لافتا إلى المنطقة تكنولوجية بأسيوط الجديدة هي الأولى في صعيد مصر وتعد بمثابة منارات علمية وتكنولوجية للصعيد بأكمله وتستقطب إليها شباب رواد الأعمال والمبدعين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر بيئة عمل تكنولوجية متقدمة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وتمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات فضلا عن ما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة متمنيا توسيع القاعدة الصناعية بالمنطقة التكنولوجية.



كما افتتح الوزير يرافقه المحافظ أحدث مراكز خدمة عملاء شركة أورنج المتخصصة بخدمات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والذي يعد المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى صعيد مصر ويبلغ عدد العاملين به 250 شابًا من أبناء الصعيد وتستهدف الشركة توظيف 600 شاب خلال الفترة المقبلة ويأتي تدشين ذلك المركز في إطار إستفادة الشركات من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق التكنولوجية الجديدة ومنها المنطقة التكنولوجية بأسيوط من خلال التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتفقد الوزير ومرافقوه المركز واستمع الى العاملين به من الشباب وتجربتهم فى المركز كما استمع الى شرح لرئيس الشركة ومدير شئون العاملين ومدير المعامل بالشركة ومراحل التطوير وشهادات الجودة التى حصلت عليها الشركة خلال الفترة الماضية وخطتها فى التطوير.

