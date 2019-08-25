جوووووول تابع لايف MESII بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر رابط ماتش ELBARCA يلا شوت بلس برشلونة رابط سريع

يخوض برشلونة الإسباني بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني، مواجهة جديدة عندما يستضيف ريال بيتيس الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني.





ويدخل الفريق الكتالوني فاقدا أهم أسلحته للمباراة الثانية على التوالي، حيث يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، وهو ما يصعب مهمة البلوجرانا نسبيا بالمباراة.





ويلعب برشلونة اللقاء متسلحا بعامل الأرض والجمهور، حيث يستضيف المباراة على ملعبه كامب نو، وسط رغبة ملحة للفوز لتعويض فقد نقطتين بالجولة الأولى لليجا.





ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنواتbeIn Sports HD3





وسيدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :





حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا

خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش

خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.





يقدم الفجر الرياضي بث حي ومباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس، ضمن الجولة الثانية لليجا، كما يمكنكم متابعة اللقاء مباشرة عبر YALLA SHOOT تيوب مشاهدة برشلونة وريال بيتيس KOORA GOAL في غياب ليونيل ميسي بضربة قوية للبلوجرانا KOORA LIVE بدون تقطيع ONLINE.







