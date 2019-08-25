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سمير صبري يكشف أسباب حجاب شادية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:23 م
سمير صبري يكشف أسباب حجاب شادية
سمير صبري
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
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قال الفنان سمير صبري إن ارتداء الفنانات أو خلعهن الحجاب حرية شخصية.

وتحدث "صبري" عن أسباب حجاب الفنانة الراحلة شادية هو وفاة ابن شقيقها التي كانت تعتبره بمثابة ابنها، ثم اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي، وبعد استئصال ثدييها اكتشفت عدم إصابتها بالسرطان، ما سبب لها أزمة نفسية.
وأضاف "صبري" أن الراحلة كثفت صلواتها ثم ارتدت الحجاب وبعدها ابتعدت عن الوسط الفني، ولم تعد ترد على مكالماته.
جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.
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