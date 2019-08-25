الأردن تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

احتفلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الاحد، باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت عنوان: "للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة 2019"، بهدف تمثيل الرياضة والملكية الفكرية ونشرها بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".





وقال ا لدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين: "في 26 أغسطس من كل عام نحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية المتمثلة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف في تشجيع الابتكار والإبداع".





وتابع: "لقد أولى جلالة الملك عبد الله الثاني أوعز للحكومات المتعاقبة بتوفير الدعم المادي والمعنوي لقطاع الشباب والرياضة، وحظي موضوع الرياضة والشباب بأهمية كبرى على مر السنين، وخطت الرياضة الأردنية خطوات واسعة نحو التطور والازدهار".