فرنسا: أبلغنا شركائنا بزيارة ظريف قبلها "بوقت كاف"

أوضح مسؤول فرنسي، أن فرنسا أبلغت شركاءها في مجموعة الدول السبع الصناعية بالزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لإجراء محادثات على هامش القمة بأسرع ما يمكن.





جاء ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن هذه الخطوة فاجأت الرئيس دونالد ترامب.





وقال مسؤول بقصر الإليزيه لوكالة "رويترز" اليوم الأحد: "الأمر كله جرى ترتيبه على عجل. تم إبلاغ الدول الأخرى بأسرع ما يمكن. كل شيء حدث في غضون ساعات".





وردا على سؤال لماذا لم يتم إبلاغ الدول الأخرى مبكرا بالزيارة المفاجئة، قال المسؤول:"تم إبلاغهم مبكرا بوقت كاف"، مضيفا أن الوضع الدبلوماسي "بالغ الحساسية".





وزير الخارجية الإيراني، أعلن أنه التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة السبع الكبار المنعقدة في بياريتس، في فرنسا.





وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أمس السبت، قمة "مجموعة السبع"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.