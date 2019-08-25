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يلا شوت KORA NEW مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCELONA LIVE بث مباشر رابط ماتش برشلونة NOW

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:14 م
يلا شوت KORA NEW مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCELONA LIVE بث مباشر رابط ماتش برشلونة NOW
مشاهدة مباراة برشلونة
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ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية، مواجهة جديدة عندما يستضيف برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال بيتيس على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

ويسعى البلوجرانا بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني، لتعويض الانطلاقة المخيبة للأمال بعد التعادل بالجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنواتbeIn Sports HD3

وسيدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا
خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش
خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس KOORA STAR لايف بلس ضمن منافسات الجولة الثانية لليجا، KORA ONLIE بالإضافة إلى خدمة الفجر الرياضي التي تقدمها لمشاهدة المباراة في بث حي ومباشر بدون تقيع وجودة عالية


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