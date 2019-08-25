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سفير المملكة بالخرطوم يدشن مخيم صحي لاحتياجات متضرري الفيضان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:13 م
سفير المملكة بالخرطوم يدشن مخيم صحي لاحتياجات متضرري الفيضان
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الفجر السعودي
 
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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي جعفر، اليوم الأحد، مخيماً صحياً متكاملاً لاحتياجات متضرري المناطق المتأثرة بالفيضانات الأخيرة في ود رملي والجيلي.

وعبر عدد من السودانيين عن شكرهم وسعادتهم بزيارة السفير السعودي للتخفيف عليهم ومواساتهم، مؤكدين أن ما تقدمه المملكة من دعم متواصل لهم يعبر عن معدن السعوديين وأخلاقهم الكريمة تجاههم.
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المزيد عن: مخيم متضرري صحي سفير المملكة بالخرطوم الفيضان
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