الإبراشي: الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية في قمة الـG7

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر لم تمثل نفسها فقط في قمة الدول السبع الكبرى، ولكنها كانت تمثل أيضًا الاتحاد الإفريقي، وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة عن التحديات التي تواجه التنمية في القارة السمراء.





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الأحد، أن كلمة "السيسي" امام هذه القمة كانت في غاية الأهمية، خاصة أنه تحدث على ضرورة العمل حل مشاكل القارة السمراء بجدية، بدلًا من استعراضها ومناقشتها فقط.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية، وهذا واضح من تأكيده على ضرورة تحول القمم الكبرى من الكلام النظري، للعمل على ايجاد حلول عملية لمشاكل القارة السمراء.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ويشارك في أعمال القمة، 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.



