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ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:09 م
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي
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سعد نبيل - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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استقبل مسرح محكى 3، منذ قليل حفل الشيخ ياسين التهامي، والمنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق "التهامي".


حيث قدم "التهامي"، باقة من ألمع المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية، التي يعشقها جمهوره الذي ملئو ارجاء المسرح حرصًا منهم على حضور الحفل.
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
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