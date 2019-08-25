ياسين التهامي يبدع بالمدائح والتواشيح في حفله بالقلعة (صور)
الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:09 م
سعد نبيل - تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
Advertisements
استقبل مسرح محكى 3، منذ قليل حفل الشيخ ياسين التهامي، والمنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق "التهامي".
حيث قدم "التهامي"، باقة من ألمع المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية، التي يعشقها جمهوره الذي ملئو ارجاء المسرح حرصًا منهم على حضور الحفل.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصر مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- أمسية للشيخ ياسين التهامى بالأوبرا.. الخميس
- أمسية للشيخ ياسين التهامى بالمسرح المكشوف بالأوبرا
- ياسين التهامي وصابرين النجيلي فى محكى القلعة 15 أغسطس
- غدا.. ياسين التهامي وصابرين النجيلى في محكى القلعة
- ياسين التهامي يشعل حفل القلعة بـ"أين المفر" (صور)
- السبت.. أمسية للشيخ ياسين التهامي بالأوبرا
- أمسية للشيخ ياسين التهامى بدار الأوبرا
- السبت.. أمسية للشيخ ياسين التهامي بالأوبرا
- ياسين التهامي يعطر سماء الأوبرا بالأناشيد الصوفية (صور)
- ياسين التهامي وهشام عباس نجما حفلات مهرجان القلعة غدًا