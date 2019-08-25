ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:04 م
يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يفتح استاد "كامب نو" أبوابه اليوم الأحد 25-8-2019 لاستضافة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطوله الدوري الاسباني، تابع لايف مباراة برشلونة اليوم KORA ONLINE بدون تقطيع علي رابط يلا شوت بلس HD.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا
خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش
خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.

تبدأ أحداث مباراة (برشلونة × ريال بيتيس) علي ملعب (كامب نو) عندما تشير الساعة للتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة – تابع بث مباشر KORA STAR مباريات الدوري الاسباني بدون تقطيع ( كول كورة ).

وتستحوذ قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الاسباني 2019-2020، ويمكن متابعة مباشرة لمباراة (برشلونة × ريال بيتيس) علي BEIN SPORTS HD 3، كما يمكن مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT مباراة برشلونة اليوم من خلال رابط الاسطورة LIV7HD.


Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة كورة لايف رياضة بث مباشر اليوم بث مباشر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
0
x
21:00
1
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
18:00
0
ميلان
روما
-
x
20:45
-
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر