يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

يفتح استاد "كامب نو" أبوابه اليوم الأحد 25-8-2019 لاستضافة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطوله الدوري الاسباني، تابع لايف مباراة برشلونة اليوم KORA ONLINE بدون تقطيع علي رابط يلا شوت بلس HD.





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، ألبا

خط الوسط : روبيرتو، بوسكيتس، دى يونج، راكيتيتش

خط الهجوم :جريزمان، رافينيا.





تبدأ أحداث مباراة (برشلونة × ريال بيتيس) علي ملعب (كامب نو) عندما تشير الساعة للتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة – تابع بث مباشر KORA STAR مباريات الدوري الاسباني بدون تقطيع ( كول كورة ).





وتستحوذ قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الاسباني 2019-2020، ويمكن متابعة مباشرة لمباراة (برشلونة × ريال بيتيس) علي BEIN SPORTS HD 3، كما يمكن مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT مباراة برشلونة اليوم من خلال رابط الاسطورة LIV7HD.







