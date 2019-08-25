لماذا يحتاج ريال مدريد لـ"نيمار" أكثر من برشلونة

صار فريق ريال مدريد الإسباني، على وشك الدخول في "أسبوع نيمار" أين سيتم حسم مستقبله، حيث ان الجميع يعلم أن البرازيلي لديه كاحل نحيف، حيث أنه تعرض فيه لأصابتين، كما أن والده طائش يتسبب بالمشاكل.. إنه لاعب مسرح، هذا ليس بأمر جيد، لكن التعاقد مع نيمار أمر جيد جداً، لذلك يجب تذكر الفارق الذي يخلقه البرازيلي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار هو واحد من أكثر ثلاثة لاعبين في العالم يخلقوا الكوكب. هو أفضل مُراوغ في العالم. و هو يسجل الكثير من الأهداف، الكثير، هؤلاء من يقولوا انه فشل في باريس سان جيرمان نسوا الـ52 هذف و الـ27 أسيست التي قام بهم في 58 مباراة. 0.89 هدف في المباراة.





"هذا لأن الدوري الفرنسي سيء".. إذاً لنرى في دوري الأبطال، حيث أن لديه: 11 هدف و 5 أسيست في 13 مباراة، ومع البرازيل لديه 60 هدف و 41 أسيست في 97 مباراة، أي بمعدل 0.68 هدف في المباراة.





وبالأمس ريال مدريد لعب شوط أول جيد، بالرغم من أنه جيد بما يكفي ليتفوقوا على بلد الوليد. بالرغم من أن هازارد لم يكن موجود. هو لاعب عالمي، لكنه لا يسجل نصف عدد الأهداف التي يسجلها نيمار.



في الشوط الثاني، أظهر فريق زيدان أعراض الموسم الماضي: التراجع، الأرهاق، الفشل في الهجوم والدفاع، عدم وجود توازن، وفقط لعب عرضيات داخل الصندوق، بالرغم من دفع 300 مليون يورو هذا الصيف، ريال مدريد مازال يفتقد الأهداف.



