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بنى سويف يعلن عن موعد عقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح على مقعد النائب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:07 م
بنى سويف يعلن عن موعد عقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح على مقعد النائب
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محمد الحسيني
 
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أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي برئاسة المحاسب على محمد سليم عن تحديد يوم ١١ اكتوبر القادم موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العاديه بمقر النادي.


وفى السياق ذاته تقرر فتح باب الترشيح علي مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الإثنين ٢٠١٩/٨/٢٦ ولمدة أسبوع في تمام الساعه العاشرة صباحا حتي الثامنة مساءا ويبدأ تسجيل حضور الإجتماع و التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء و جدول الأعمال و التفاصيل بمقر النادي.


كما أعلن مسوؤلو النادى نادي بني سويف الرياضي عن عقد اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه يوم الجمعة ٢٠١٩/١٠/١١ بمقر النادي للنظر في تغيير بعض بنود لائحة النظام الاساسي للنادي ويبدأ تسجيل حضور الإجتماع و التصويت ابتداءا من الساعه التاسعه صباحا وينتهي الساعه السابعه مساءا 

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