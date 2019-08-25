خلال حملة موسعة للرقابة على عدد من المنشآت الغذائية.. الصحة: ضبط وإعدام ٥ أطنان و٤٦٦ كجم من الأغذية الفاسدة

شنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة على ٥ مصانع أغذية بالمنطقة الصناعية بالجيزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطب البيطرى، حيث تم ضبط ٥ أطنان و١٤٦ كجم لحوم مصنعة، توابل، سمن صناعى وزبد بقرى مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلي إعدام ٣٢٠ كجم أغذية متنوعة من لحوم متبلة، توم مفروم ونشا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة تأتى ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باحكام وتكثيف الرقابة على مصانع الأغذية وضبط الأسواق، بهدف التأكد من ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، ومراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها سواء للعاملين بتلك المصانع من خلال حصولهم على شهادات صحية ومراعاة النظافة الشخصية لهم واتباعهم الممارسات الصحية الجيدة، وكذلك التأكد من اتباع المصانع للممارسات التصنيعية السليمة وحصولهم على التراخيص اللازمة وفقا للقرارات واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.





ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم سحب ٢٤ عينة وإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامة المنتجات واستيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد الشك في صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري لها.





وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، أنه تم تحرير ١٣ محضر ضبط و٢١ محضر جنح صحية، طبقا لقرارى وزير الصحة ٩٦ و٩٧ لسنة ١٩٦٧ وذلك بعد مخالفة تلك المنشأت للاشتراطات الصحية، مشيرة إلي التوصية بإيقاف تشغيل مصنعين لمخالفتهما للاشتراطات الصحية يتمثل فى مواسير صرف صحى وغرف تفتيش فى مكان الإستلام لخطورتها على الصحة العامة.



