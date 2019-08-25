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ثلاثي الأهلي يتلقى صدمة كبيرة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:04 م
ثلاثي الأهلي يتلقى صدمة كبيرة
أحمد حاتم، ومصطفى عزت، ومصطفى صبحي
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تلقى أحمد حاتم، ومصطفى عزت، ومصطفى صبحي ثلاثي فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 1997 صدمة كبيرة بعد رحيلهم عن أنديتهم الجديدة رغم الاتفاق على كل شيء في وقت سابق.

وكان أحمد حاتم قد انتقل لصفوف اف سي مصر، بينما انتقل مصطفى صبحي إلى صفوف حرس الحدود، وانضم مصطفى عزت لصفوف طنطا، وشارك الثلاثي في تدريبات فرقهم الجديدة.

وجاء فشل إتمام التعاقد لأسباب مختلفة، مثل الاختلاف بمدة التعاقد بين الطرفين أو المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعبين مع أنديتهم.

وكان الاتحاد المصري، قرر في وقت سابق إلغاء مسابقة دوري الجمهورية موسم 97 واعتماد مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية.
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