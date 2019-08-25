ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي احتجاجا على قرارات لأردوغان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:00 م
عاجل.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي احتجاجا على قرارات لأردوغان
ارشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، باستقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" جاء ذلك احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، بعد أن انتقد الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
15:00
3
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
0
x
17:30
1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ليجانيس
0
x
19:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
0
x
21:00
1
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
18:00
0
ميلان
روما
2
x
20:45
2
جنوى
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
تولوز
الكونفيدرالية الإفريقية
إيتوال - الكونغو
0
x
16:30
1
بيراميدز - مصر