عاجل.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي احتجاجا على قرارات لأردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، باستقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب.

ووفقاً لـ "سكاي نيوز عربية" جاء ذلك احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، بعد أن انتقد

الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش.