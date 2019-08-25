"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة بمحافظة بني سويف

استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة ‏التعليمية، وبالإنابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية ‏والتعليم، شارك الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع ‏التعليم العام في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ‏ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.





حضر الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار هاني ‏عبد الجابر محافظ بني سويف والأستاذ محمد حسام مدير مديرية ‏التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير ‏عام هيئة الأبنية التعليمية. ‏





وتبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ‏ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشاؤها 5 ملايين و995 ألف جنيه، ‏وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة ‏والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، ‏وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.‏



