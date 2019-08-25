"التعليم" تفتتح مدرسة جديدة بمحافظة بني سويف
الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:01 م
ريم محمود
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استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة التعليمية، وبالإنابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شارك الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام في افتتاح مدرسة درويش الصياد الثانوية بصفط راشين بإدارة ببا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.
حضر الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والأستاذ محمد حسام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية.
وتبلغ مساحة المدرسة الإجمالية 2223 متراً، ومساحة المباني 548 متراً وبلغت تكلفة إنشاؤها 5 ملايين و995 ألف جنيه، وتتكون من طابق أرضي و2 علوي، وتضم 9 فصول دراسية، غرف للإدارة والمدرسين ومعمل مطور، ومعمل حاسب آلي، ومصلى، وغرف للهوايات، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة طبيب.
وقال الدكتور رضا حجازي، إن المدرسة التي تم افتتاحها تعد نموذجًا مشرفًا من نماذج المشاركة المجتمعية حيث تبرع المواطن درويش الصياد بقطعة الأرض التي تم إنشاء المدرسة عليها، مؤكدًا أن الدولة تثمن جهود المواطنين الداعمين لإقامة مؤسسات تعليمية بغرض المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة.
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