سمير صبري: محمد سعد ممثل كويس لكن معندوش ذكاء أنه يغير

قال الفنان سمير صبري أن الفنان محمد سعد ممثل كويس لكن معندوش الذكاء أنه يغير، مشيدا بأداءه في فيلم "الكنز".









وكشف "صبري" أن محمد سعد هو من عرض عليه دوره في فيلم "محمد حسين"، مشيرا إلى أنه تحدث معه في الأمر وسأله "ليه حبس نفسك في اللمبي"، وأكد له سعد أنه لن يكرر ذلك لكنه فؤجئ بتدخله في الرواية، مؤكدا أنه رغم ذلك كان شخص جيد معه.





جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.