مياه البحيرة يواجه سوهاج وديا غدا

يواجه مياه البحيرة فريق سوهاج فى الرابعة عصر غدا الأثنين بأبوقير بالأسكندرية فى تجربة ودية جديدة ضمن سلسلة التجارب الودية التى يخوضها الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد الشاذلي ومساعديه محمد عزوز وياسرمنصور أستغلال التجارب الودية في الوقوف علي مستوي عدد من اللاعبين القدامي واللاعبين الجدد للأستقرار علي التشكيل الأمثل لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد.





الجدير بالذكر أن مياه البحيرة تأهل لدورى القسم الثانى بقرار من إتحاد الكرة والذى قرر صعود جميع فرق الترقى بالموسم المنقضي من القسم الثالث إلى القسم الثانى ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى بالموسم المقبل.