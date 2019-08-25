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والدة هانيا مورو توجه مناشدة للمهتمين بالرياضة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:02 م
والدة هانيا مورو توجه مناشدة للمهتمين بالرياضة
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هدى عبدالرازق
 
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قالت ناهد عبدالناصر، والدة اللاعبة هانيا مورو الحاصلة على الميدالية الذهبية في السباحة، إن هانيا أضافت إلى رصيد مصر من الميداليات الذهبية 4 ميداليات ذهبية.

وأشارت "عبداالناصر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الخطوة القادمة لهانيا هى التقدم للأولمبياد، مناشدة المهتمين بالرياضة في مصر بدعم هانيا.

وأوضحت أنه مطلوب أن يكون هناك راعي لهانيا يؤهلها للالتحاق لأولمبياد طوكيو 2020، مضيفة أن هانيا هى السباحة الأولى على مستوى أفريقيا.
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