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هل يجدد ألدرفيرلد عقده مع توتنهام ؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:00 م
هل يجدد ألدرفيرلد عقده مع توتنهام ؟
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ​توتنهام​ واثق من تجديد البلجيكي ​توبي الدرفيرلد​ لعقده مع النادي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ثقة توتنهام في ألدرفيرلد تزداد كل يوم بأنه سيوقع على عقد جديد مع النادي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد ألدرفيرلد مع توتنهام ينتهي في الصيف المقبل لكن إدارة النادي مقتنعة باستعداده للموافقة على شروط جديدة لتجديد تعاقده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه كان باستطاعة ألدرفيرلد الرحيل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بسبب بند في عقدع لكنه استمر مع توتنهام في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ألدرفيرلد جذب اهتمام قطبي مانشستر لكن المان يونايتد تعاقد مع هاري ماجواير وتعاقد السيتزنز مع فرناندينو.
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